Dendoncker is terug én bewijst meteen zijn grote waarde, maar het had anders kunnen lopen: "Misschien niet het beste plan"

Leander Dendoncker stond er weer bij Anderlecht. Na weken last aan de enkel kon hij nog eens 80 minuten volmaken. De middenvelder lag ook aan de basis van de 1-1 met zijn hoge druk.

Dendoncker is eigenlijk onmisbaar op het middenveld van Anderlecht. Niet om prachtige goals te scoren of splijtende doorsteekpasses te geven, maar hij is wel altijd aanspeelbaar, kan een bal bijhouden en zet stevige druk. Getuige daarvan was de 1-1 van Degreef toen hij tot op de rand van de zestien de man in balbezit ging opjagen.

Maar die enkel speelt nog altijd wat parten. "Ik ben nog niet volledig pijnvrij, maar het is wel een pak beter dan ervoor", gaf hij mee. "Ik heb het te lang laten aanslepen. Ik heb twee keer met een infiltratie gespeeld, wat misschien achteraf bekeken niet het beste idee was. En daarna heb ik nog getraind met pijn."

Maar in dit elftal van Anderlecht is zijn ervaring - zeker in topmatchen - van goudwaarde. "Ik zie toch een groot verschil met enkele maanden geleden. Zowel qua vertrouwen, motivatie en mentaliteit. Vergeet niet dat we toch heel wat jonge gasten in de ploeg hebben. Maar het is een goeie mix tussen ervaring en jeugdig enthousiasme", aldus de 29-jarige middenvelder.

Want Anderlecht speelde tegen Porto eigenlijk een heel sterke match. "We voelen dat ook dat het beter en beter gaat", knikte Dendoncker. "We spelen met de borst vooruit en staan scherp aan het begin van de wedstrijd. Heel de ploeg is klaar om de strijd aan te gaan."

Met 11 op 15 is Anderlecht nog steeds in de running voor de top acht. "En er zijn nog een paar wedstrijden waarin we ons kunnen bewijzen. Die top acht is een doel ja. We willen zo lang mogelijk in de running blijven op alle vlakken. En uiteindelijk ook iets pakken natuurlijk. Dat moet altijd het doel zijn."