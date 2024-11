Thibaut Courtois doodeerlijk na nederlaag tegen Liverpool en zegt iets wat fans van Real Madrid niet graag zullen horen

De doelman van Real Madrid beleefde geen gemakkelijke avond op het veld van Anfield. Thibaut Courtois erkende de superioriteit van Liverpool en weet dat de Koninklijke nog ver verwijderd is van zijn gebruikelijke standaard.

Net zoals een volledig ineenstortende Kylian Mbappé, die een strafschop miste en er totaal verloren uitzag op het veld, had Real Madrid het moeilijk op het veld van Liverpool, afgelopen woensdagavond.

De Merengues verloren verdiend van de Reds met 2-0, ondanks de gemiste gelijkmakerkans voor de Franse spits. Na de wedstrijd erkende Thibaut Courtois bij Movistar + de superioriteit van de huidige leider van de Premier League.

"Liverpool is een van de best presterende teams in Europa, het is erg moeilijk om op Anfield te spelen. We speelden goed en verdedigden goed, vooral in de eerste helft, maar het was lastig voor ons om gevaar te creëren."

Real Madrid, een mogelijke tegenstander van Club Brugge in de play-offs

24e in de ranglijst, dus achter Club Brugge, zal Real Madrid het moeten opnemen tegen drie tegenstanders die te overwinnen zijn om hun campagne af te sluiten. Ze zullen absoluut drie keer moeten winnen... voordat ze misschien Blauw-Zwart ontmoeten in de play-offs.

"We hadden gelijk kunnen maken met de strafschop, maar we misten die en het werd nog moeilijker om terug te komen na het tweede doelpunt. De afwezigen? Dat mag geen excuus zijn. We doen het met de spelers die er zijn en we hebben verloren van een beter team dan wij. Het zal moeilijk zijn om bij de beste acht te eindigen, we moeten Atalanta verslaan en hetzelfde doen tegen Salzburg en Brest in de laatste twee wedstrijden", concludeerde Thibaut Courtois.