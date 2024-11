Vandaag eerste evaluatiemoment over Tedesco: Mannaert moet de knoop doorhakken

De Raad van Bestuur van de voetbalbond komt vandaag samen om twee belangrijke punten te bespreken: de begroting voor 2025, met als doel break-even te draaien, en een evaluatie van bondscoach Domenico Tedesco na een teleurstellend 2024.

Grote beslissingen worden voorlopig niet verwacht, maar de toekomst van Tedesco hangt in de lucht. Zijn evaluatie zal grotendeels afhangen van de input van Vincent Mannaert, die op 4 december officieel begint als nieuwe sportief directeur.

Tedesco vertrok na de nederlaag tegen Israël meteen naar Stuttgart, zonder het gebruikelijke korte evaluatiemoment, weet HLN. Het sportief comité van de bond, waarin onder andere Wouter Vandenhaute en Sven Jaecques zetelen, legt vertrouwen in de aankomende analyse van Mannaert.

Het lot van de bondscoach, inclusief een mogelijke ontslagpremie van 1,45 miljoen euro, zal afhangen van een diepgaande evaluatie en stapsgewijze onderhandelingen. De bond voelt geen directe tijdsdruk, aangezien de Rode Duivels pas in maart weer spelen in de barrageduels om in groep A van de Nations League te blijven.

Dit biedt ruimte voor een strategische aanpak waarbij zowel de prestaties van Tedesco als de financiële aspecten van een mogelijke wissel worden overwogen.

Mannaerts eerste werkmoment bij de bond zal plaatsvinden tijdens een “strategisch comité” op 4 december. Naast de toekomst van Tedesco worden dan ook de verantwoordelijkheden van de nieuwe directeuren besproken en plannen uitgewerkt voor de verdere sportieve en organisatorische uitbouw van de nationale teams.