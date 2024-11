Herinnert u zich hem nog? Een voormalige speler van... Sint-Truiden genomineerd voor de titel van de beste verdediger ter wereld

Herinnert u zich Liberato Cacace nog? Deze Nieuw-Zeelandse verdediger speelde bij Sint-Truiden van 2020 tot 2022... en is nu genomineerd voor de titel van beste verdediger ter wereld.

Liberato Cacace (24 jaar) werd tijdens zijn tijd in de Jupiler Pro League beschouwd als een van, zo niet het grootste talent van het Nieuw-Zeelandse voetbal. In 51 wedstrijden bij STVV overtuigde hij van zijn kwaliteiten, wat resulteerde in een mooie transfer naar Empoli in de Serie A.

Sindsdien heeft hij zich gevestigd als een betrouwbare linksback, met 65 wedstrijden voor Empoli waarvan 62 in de Serie A, en 4 beslissende passes. Maakt dit hem echter een van de beste verdedigers ter wereld? Daar zouden we misschien niet zo ver in gaan.

FIFA daarentegen aarzelt niet: ze hebben Liberato Cacace opgenomen bij de 22 genomineerden voor de titel van de beste verdediger ter wereld in 2024, in het kader van de bekende The Best-trofee. De voormalige Kanarie wordt onder andere vergezeld door spelers zoals Carvajal, DiMarco, Frimpong, Saliba, Tah en Rüdiger.

? #TheBest FIFA Men's 11 genomineerden.



Breng nu je stem uit! — FIFA Wereldbeker (@FIFAWorldCup) 28 november 2024

Wat zou deze beslissing verklaren? Er zijn verschillende mogelijke redenen, maar de status van aanvoerder van Nieuw-Zeeland van Liberato Cacace is een sterk argument in zijn voordeel. Inderdaad, The Best wordt georganiseerd door de FIFA, niet de UEFA. Zo vindt men spelers van over de hele wereld, waaronder Nino (Zenit St. Petersburg) of, onder de doelmannen, Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).

Cacace profiteert waarschijnlijk van de moeilijke noodzaak om het Oceanische gebied te vertegenwoordigen, waarvoor hij 9 wedstrijden voor Nieuw-Zeeland speelde in 2024 en zelfs 2 doelpunten scoorde. Maar hij heeft zich waarschijnlijk wel even in de arm moeten knijpen bij zijn nominatie.