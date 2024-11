KRC Genk-coach Thorsten Fink zal belangrijke knopen moeten doorhakken

KRC Genk trekt zondag naar Stayen voor de Limburgse derby. Bij KRC Genk is iedereen fit, op Luca Oyen na. Een luxeprobleem dus voor coach Thorsten Fink.

KRC Genk deed afgelopen weekend tegen Charleroi nog heel wat vertrouwen op. De Limburgers speelden niet hun beste partij van het seizoen, maar wonnen wel met 3-0, wat ook al veel kan zeggen.

Een derby is natuurlijk altijd nog anders dan een normale partij. Bij Genk kunnen ze in ieder geval rekenen op alle pionnnen, wat een luxeprobleem is voor coach Thorsten Fink.

"Ik zal keuzes moeten maken. Het kunstgras is een factor. We hebben er de voorbije drie dagen op getraind, al wil ik zulke zaken nooit belangrijker maken dan ze zijn", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Een technische speler als Karetsas komt er goed uit verf, maar Hrosovsky verdient het ook om te spelen. Bangoura speelde vorige keer goed tegen Ito, maar doet hij dat ook op kunstgras? Sattlberger had onlangs een enkelblessure. Hoe houdt die het op die ondergrond?", vraagt hij zich af.

Pas zondag zullen we zien welke elf namen mogen starten van de Duitser. "Het zijn dingen die ik in overweging moet nemen. Wie er ook zal spelen: de automatismen zijn er. Bovendien kan een speler vanop de bank ook het verschil maken."