Lennart Mertens doet zijn verhaal nadat hij als eerste vertrok bij KMSK Deinze: "Ik heb taferelen gezien die je liever niet ziet"

Lennart Mertens was de eerste speler die besloot om KMSK Deinze te verlaten na alle heisa van de afgelopen maanden. Hij deed nu zijn verhaal, nadat hij naar SK Beveren trok.

"Met spijt in het hart, maar de situatie was niet meer houdbaar", vertelde Lennart Mertens bij Gazet van Antwerpen. Bij KMSK Deinze loopt het ondertussen al een hele tijd lang slecht. De spelers werden niet betaald en de financiële situatie is sinds de overname nog niet verbeterd.

Afgelopen weekend moesten de beloften spelen tegen Francs Borains, aangezien de spelers in staking gingen. Dit weekend zouden enkele spelers van de A-kern wel weer willen spelen.

Mertens is een clubicoon bij Deinze, waar hij sinds 2016 actief was. "Ik ben een man van eer, maar er werden voortdurend valse beloftes gemaakt en er werd gelogen in ons gezicht. Ik zou de laatste zijn geweest zijn om het schip te verlaten, maar als zulke zaken zich voordoen, ben ik er klaar mee", vertelde hij nog bij de krant.

"Na een meeting met een advocaat van Sporta zijn er nog wat dingen aan het licht gekomen. Zoals? Daar ga ik liever niet dieper op in. Ik ben trouwens niet de enige. Er zullen nog spelers mijn voorbeeld volgen. Ik wens dit niemand toe."

"Of het nog goedkomt met Deinze? Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de club blijft bestaan, in welke reeks dan ook. Ik wens hen het allerbeste toe. Maar ik heb geen glazen bol. Elke dag hoor je wel een ander verhaal", gaat hij verder.

De spelers zijn mooi samengebleven in de moeilijke periode. "Toch is de sfeer onderling altijd goed gebleven. Maar het was niet makkelijk. Ik heb taferelen gezien die je liever niet ziet. Sommigen hebben een vrouw die niet werkt of hebben kinderen."

"Je weet ook niet wat er zich in elke huiskamer afspeelt. Een arbeider in de haven die een maand niet betaald wordt, blijft ook niet werken. We zijn geen Kevin De Bruynes die zoveel per week verdienen, maar het is nog altijd onze job. Met hoop en beloftes betaal ik mijn rekeningen niet", besluit hij.