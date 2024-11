Wat-een-held! Jelle Vossen schiet Zulte Waregem steviger aan de leiding in Challenger Pro League

Wie stopt de machine Jelle Vossen? Het antwoord lijkt op dit moment niemand te zijn. Ook tegen de beloften van KRC Genk stond er alweer geen maat op de oude krijger van Essevee. Lommel verloor dan weer punten.

Zulte Waregem ging als leider op bezoek bij het nummer dertien uit de stand in de Challenger Pro League. Genk had echter evenveel punten als de hekkensluiter in de competitie en wilde dus ook maar wat graag punten pakken.

Vossen scoort er opnieuw twee

Jong Genk speelde op De Leunen in Geel zijn thuiswedstrijd tegen een gemotiveerd Essevee. Rommens zette Tanghe binnen het kwartier al op weg naar de 0-1, voor de rust was de match al helemaal gespeeld.

Want inderdaad: Jelle Vossen prikte alweer twee keer. Hij is zo steeds meer zijn topvorm aan het etaleren en blijft de doelpunten aan elkaar rijgen. Tussendoor had Mirisola wel tegengescoord, maar bij de koffie was het wel 1-3 voor Zulte Waregem.

Lommel verliest punten

In de tweede helft veranderde daar niets meer aan, tot Oyatambwe vlak voor tijd de 2-3 maakte. Drie punten voor de bezoekers, dat wel. En zo blijft Zulte Waregem leider in de Challenger Pro League. Aan La Louvière, RWDM en Patro Eisden om ook te winnen dit weekend.

Lommel en Lokeren-Temse speelden dan weer 1-1 gelijk. Van Daele bracht de bezoekers op voorsprong, Stefanovic maakte in de helft van de tweede helft gelijk.