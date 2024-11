Jonas De Roeck verklapt het geheim achter het succes van Antwerp: "Zonder die dynamiek is het moeilijk"

Antwerp-coach Jonas De Roeck doet het goed. Hij laat The Great Old leuk voetbal brengen en laat de jeugd floreren. Al haalt hij ook aan dat Antwerp heel wat meer punten had kunnen hebben.

In een interview met HLN benadrukte De Roeck dat consistentie en een goede teamprestatie belangrijker zijn dan enkel resultaten. “Het belangrijkste voor mij is: wat voor voetbal brengen we en halen we ons niveau?”

Een opvallend sterk punt van Antwerp is de solide verdediging, met slechts twaalf tegendoelpunten in de competitie, evenveel als Anderlecht. De Roeck schrijft dit toe aan hun speelstijl en de defensieve kwaliteit van zijn ploeg. “We houden de bal zo lang mogelijk en proberen de tegenstander ver van ons doel te houden. Daarnaast zijn onze verdedigers sterk in de box. Wat mij het meeste plezier doet, is dat deze ploeg voor elkaar wil knokken.”

De chemie binnen de groep, met ervaren krachten zoals Toby Alderweireld en Vincent Janssen, speelt een belangrijke rol in het succes van Antwerp. “Het onderlinge respect is groot. De ouderen tonen wat het betekent om prof te zijn en investeren in de jonge spelers. Het klikt goed. Zonder die dynamiek is het moeilijk om resultaten te behalen", aldus De Roeck.

Toch erkent De Roeck dat er werkpunten zijn, vooral in de topwedstrijden. Antwerp haalde slechts 1 op 15 tegen de ploegen uit de huidige top zes. “In die wedstrijden hebben we ons momentum niet gepakt. De foutenmarge is kleiner. Bijvoorbeeld tegen Racing Genk: we begonnen goed, kregen kansen, maar scoorden niet. Net voor rust slikten we een doelpunt door een kleine lakse fout.”

De Roeck is vastberaden om hieraan te werken, vooral met het oog op mogelijke Champions' play-offs. “In zulke wedstrijden moeten we groeien. Als groep kunnen we dat aan, want deze ploeg is bereid om te strijden, zelfs als het tegenzit", besluit hij.