Topnieuws blijft maar komen bij JPL-clubs: meer dan 4 miljoen euro winst gemaakt

STVV-voorzitter David Meekers heeft vrijdag op de Algemene Vergadering goed nieuws gedeeld met de aandeelhouders. De club is virtueel uit de schulden en noteerde positieve cijfers voor het seizoen 2023-2024.

De stijgende inkomsten en gecontroleerde uitgaven markeren een belangrijk keerpunt in het beleid van de Japanse eigenaar DMM.com, die sinds zeven jaar aan het roer staat.

De omzet van STVV steeg vorig seizoen met 20 procent en overschreed de grens van 10 miljoen euro. Japanse partners droegen flink bij, goed voor 85 procent van de commerciële inkomsten.

Ook de tv-rechten kenden een stijging van 16 procent. De club profiteerde daarnaast van transfers met een winstmarge van 2 miljoen euro: 5,6 miljoen werd geïnvesteerd in inkomende spelers, terwijl 7,6 miljoen werd opgehaald uit de verkoop van Hayashi, Hashioka, Smets, Bocat en Steuckers.

De resultaten zorgden voor een positief saldo van 4,2 miljoen euro. “We beheren onze middelen als een goede huisvader en slagen erin onze inkomsten gevoelig te verhogen", klinkt het in het Truiense kamp. “Onze ambitie blijft om operationeel break-even te draaien, zonder afhankelijkheid van transfergelden of externe kapitaalsverhogingen.”

Volgens Meekers is STVV een lichtend voorbeeld in het Belgische profvoetbal. “We hebben onze financiële stabiliteit bereikt door een verstandig beleid te voeren. Nu we financieel gezond zijn, willen we vanaf komende zomer investeren in de sportieve uitbouw van de ploeg.”