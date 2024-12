Beloftencoach die moet overnemen heeft maar één boodschap voor spelers van SK Deinze

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SK Deinze verloor in de Challenger Pro League met 3-0 van RFC Luik. Bij de rust was de wedstrijd al helemaal gespeeld.

Het blijft moeizaam lopen bij SK Deinze. De ploeg staat onder bewindvoering en werkt met de beloftenploeg de competitie voorlopig verder af. Er was geen geld om stewards te betalen, waardoor er geen supportersbus ingelegd werd. Enkele spelers van de A-ploeg maakten wel de verplaatsing mee.

Ondanks het feit dat ze niet betaald werden trainden en speelden Alessio Staelens, Steve De Ridder, Andreas Spegelaere en Iker Burgos mee, net als Ilian Mhand en doelman Simon Vervacke.

Voorlopig heeft enkel Lennart Mertens, die zaterdag debuteerde bij SK Beveren, zijn contract laten ontbinden. Beloftencoach Mikhail Turi neemt voorlopig de honneurs waar.

“De opdracht voor mijn spelers was dezelfde als tegen Francs Borains: zich amuseren en tonen aan het grote publiek”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Mijn jonge spelers doen in de wedstrijden in de Challenger Pro League veel ervaring op waarop ze kunnen verder bouwen.”

“We kregen iets meer tijd om deze match voor te bereiden dan tegen Francs Borains en proberen steeds het beste van onszelf te geven. Ik was blij dat er enkele ervaren jongens bereid waren om mijn jonge groep te vervoegen. Zij hebben de jonge spelers op en naast het veld zo goed mogelijk helpen sturen.”