Toch wel heel opvallende verklaring bij Anderlecht: "Niet tot het uiterste gegaan"

Anderlecht oogde loom en schuwde de risico's. Voor Thomas Foket was het duidelijk dat ze niet het onderste uit de kan hebben gehaald.

Foket moet de komende weken Sardella vervangen en deed dat zeker niet slecht tegen OH Leuven. Er zat wel veel frustratie in omdat hij veel ruimte kreeg en die amper kon benutten omdat er veelal langs links werd gespeeld.

En dat was mogelijk ook het probleem bij paars-wit: er was niemand die de bal eens met risico durfde spelen. Te veel schrik om op een counter te lopen. "We zijn vandaag precies niet tot het uiterste gegaan", knikte Foket achteraf.

"We hebben wel geprobeerd en de organisatie zat goed, maar we kunnen misschien iets geduldiger zijn. Zeker met die opeenvolging van wedstrijden moeten we dodelijker zijn."

Eén fase keerde steeds terug. Na vier minuten had Kasper Dolberg altijd moeten scoren. "Het positieve is dat we de 0 houden, maar dit is toch een dubbel gevoel. Die kans van Dolberg? We kunnen hem dat niet kwalijk nemen. Maar als je prikt, is het klaar normaal."

Voor Foket komt er donderdag normaal gezien een nieuwe kans. Al is het ook mogelijk dat Nunzio Engwanda in de beker tegen Westerlo speeltijd krijgt. Al heeft de rechtsback al aangegeven dat hij een opeenvolging van wedstrijden nodig heeft om zijn beste niveau te bereiken.