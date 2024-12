Hij zit duidelijk goed in zijn vel: Dodi Lukebakio doet monden openvallen met technisch hoogstandje bij Sevilla en is beslissend

Sevilla FC speelde maandagavond een competitiewedstrijd tegen Osasuna. Rode Duivel Dodi Lukebakio stond in de basis bij Sevilla en maakte heel wat indruk.

2024 was een bijzonder jaar voor Dodi Lukebakio. Hij werd een vrij belangrijke speler bij de Rode Duivels. Bondscoach Domenico Tedesco zag hem graag spelen.

Toch heeft de 27-jarige speler nog niet al te veel kunnen laten zien bij de nationale ploeg. Ook al speelde hij alle wedstrijden in de Nations League (voornamelijk als invaller), was hij niet beslissend.

Gelukkig maakt hij bij Sevilla heel wat meer indruk. Dit seizoen heeft hij al meer dan 1100 minuten gespeeld en 5 doelpunten gescoord, alsof het niets is.

Op maandag was Lukebakio basisspeler tegen Osasuna. Hij deed monden openvallen met een technisch hoogstandje op het middenveld.

Later scoorde hij in minuut 72 nog de gelijkmaker. De wedstrijd eindigde zo op een 1-1 gelijkspel. Het is duidelijk dat Lukebakio goed in zijn vel zit daar in Spanje.