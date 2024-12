Hoe zit het nu eigenlijk met de overname van Standard? CEO Pierre Locht kondigt goed nieuws

Het proces van Standard begint traag op gang te komen. Volgens Pierre Locht is er niets om je zorgen over te maken, hij benadrukt dat de situatie zou kunnen verbeteren.

Pierre Locht, de CEO van Standard, was te gast bij RTL. Hij heeft de situatie van de club toegelicht, met name de 59 miljoen euro aan schulden. Deze cijfers dateren van 30 juni vorig jaar: "Sindsdien hebben we een kapitaalsverhoging van 25 miljoen euro doorgevoer", verduidelijkt hij meteen.

Volgens hem is de situatie niet zo somber als men zou denken: "Niet alles is opgelost, we blijven in een complexe situatie zitten om te managen, maar alles is onder controle [...] Tijdens de transferperiode hebben we iets minder dan 10 miljoen euro aan transfers gegenereerd en heel weinig uitgegeven."

Hij voegt eraan toe: "Vandaag zijn de financiën onder controle. Alle verplichtingen worden op tijd betaald, we hebben geen problemen meer met de licentiecommissie, met de maandelijkse controle, en we hebben alle garanties dat dit niet opnieuw zal gebeuren".

Wat met de overname?

De overname van de club sleept zich echter voort. Locht legt uit dat dit niet abnormaal is: "Er waren te veel geschillen die de club beïnvloedden om te verkopen, om over te gaan naar de volgende stap voor investeerders om concreet hun interesse vorm te geven. We hebben eraan gewerkt om dit allemaal op te lossen", verduidelijkt hij.

De toon is optimistisch: "Vandaag zijn alle belangrijke geschillen opgelost. We hebben alle Data Rooms bijgewerkt met alle nieuwe cijfers waar ik over spreek. De kapitaalverhoging, de balans van de transferperiode, ... En nu beginnen de gesprekken opnieuw", zegt hij.

Zou de overname dus toch kunnen komen binnenkort? Pierre Locht hoopt met de meest overtuigende kandidaat te kunnen onderhandelen "in de komende weken". Journalist Kévin Sauvage geeft aan dat een Amerikaan naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge is komen kijken om de situatie beter in te schatten. "Er zijn kandidaten. Op basis van informatie die we hebben, zijn er Europese en niet-Europese", reageert Locht kort.