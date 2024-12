Voormalige speler van Club Brugge en Union SG heeft nieuwe club beet

Samuel Asoma heeft een nieuwe club gevonden. De ex-speler van Club Brugge en Union heeft getekend bij Helsingborg IF.

Samuel Asoma begon bij de jeugd van Zwijnaarde en trok in 2016 naar Club Brugge. De 22-jarige middenvelder kwam daar ook bij de jeugd terecht en belandde later bij Club NXT.

In totaal speelde hij acht wedstrijden in 1B met de beloften van blauw-zwart, voor hij naar Union SG vertrok. In de zomer van 2023 verliet hij België.

Asoma ging aan de slag bij het Zweedse Dalkur. In februari van dit jaar besloot hij om bij Vasteras te tekenen. Hier kwam hij twee keer in actie, voor hij werd uitgeleend aan Trelleborg.

De Belgische jeugdinternational deed het daar goed en versierde zo een mooie transfer binnen Zweden. Hij zette zijn handtekening bij Helsingborg IF, de nummer vier uit de Zweedse tweede klasse.