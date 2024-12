Is de Belgische competitie binnenkort héél hot in China? 'Belgische eersteklasser onderhandelt met Chinese international en wil flankaanvaller in januari naar Europa halen'



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Worden de Belgische voetbalstadions binnenkort opnieuw overspoeld door Chinese fans en journalisten? Xie Wenneng onderhandelt momenteel met een Belgische eersteklasser over een transfer. De Chinese media komen met het nieuws naar buiten. Xie Wenneng kan rekenen op concrete belangstelling uit de Jupiler Pro League. De zevenvoudig Chinees internationaal voetbalt momenteel in zijn thuisland voor Shandong Taishan. Hij heeft er nog een lopend contract tot medio 2028. © photonews Al hoeft dat contract geen bezwaar te vormen. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 23-jarige flankaanvaller op driehonderdduizend euro. In diezelfde Chinese media wordt enkel gewag gemaakt van Belgische interesse. Het is momenteel niet gekend welke Belgische club interesse toont. Welke Belgische club wil Xie Wenneng naar ons land halen? Voor Wenneng zou het een eerste buitenlands avontuur zijn. Hij versleet al enkele clubs in zijn carrière, maar bleef telkens in China.



