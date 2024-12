Pocognoli verrast: "Rode kaart beste dat Union kon overkomen"

Union SG zit stilaan terug op het juiste pad. Er werd de voorbije weken gewonnen van KRC Genk én van Antwerp FC en ook in de Europa League werd een eerste zege geboekt. Op dat elan doorgaan dus?

Union SG staat momenteel zevende in de Jupiler Pro League, maar de kloof met Antwerp en Anderlecht op plek drie is amper vier punten. Bovendien staan ze eigenlijk gedeeld zesde met KAA Gent op dit moment.

Union SG op de goede weg

In de Beker van België wacht in de midweek een duel tegen de Buffalo's, volgende week kan tegen Nice een nieuwe stap gezet worden richting de play-offs van de Europa League.

Tegen Antwerp zag het er lange tijd nochtans niet al te goed uit. Er moest een achterstand weggewerkt worden én een helft met tien gespeeld worden tegen elf Antwerpenaars.

Met 'dank' aan de rode kaart?

"Ik zeg het niet graag, maar de rode kaart was eigenlijk het beste wat ons kon overkomen", verbaasde Sébastien Pocognoli achteraf in zijn analyse. "Het zorgde voor een revolte."

"Zowel binnen de ploeg, maar ook in het stadion. Iedereen ging achter ons staan. We zagen het echte Union om dan toch dat doelpunt te maken en daarna 25 minuten te verdedigen om het resultaat vast te houden. En dat is ons gelukt", aldus nog de coach van Union SG.