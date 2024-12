Voormalige speler van Standard heeft wel heel mooie woorden voor Ronny Deila

Ronny Deila heeft niet alleen vrienden gemaakt in Luik. Maar hij was zeker bijzonder geliefd bij zijn groep.

Door na elke thuisoverwinning het vuur aan te wakkeren, heeft Ronny Deila de vlam in Sclessin weer aangestoken. De spelers hebben ook enorm genoten van zijn tijd in Luik.

"Hij is echt mijn voetbalvader. Hij heeft me gelanceerd en vertrouwen in me gehad, door me te accepteren zoals ik was, als speler en als mens. Hij is een oprecht persoon en ik zal hem mijn hele carrière dankbaar zijn", legt William Balikwisha uit in een interview met de RTBF.

Een leidersfiguur

Deila was zeer aanwezig voor zijn spelers: "Hij zorgde voor me, vroeg hoe het met mijn persoonlijke leven ging, wat mijn beste positie was. Hij legde me uit waar hij dacht dat ik het best kon uitblinken, gaf me advies over alles. Toen hij bij Club Brugge was, hielden we contact. Heb je gezien hoe hij me omhelsde tijdens een Standard-Brugge? Hij zei dat hij trots op me was, dat we samen mijn carrière op gang hadden gebracht... maar dat ik nu niet mocht opgeven. Ik zal dat nooit vergeten."

"In Brugge was het voor hem moeilijker. Maar ik denk dat als ze daar de tijd hadden genomen om de persoon te leren kennen, ze niet teleurgesteld zouden zijn geweest. De Vlaamse kleedkamers zijn kouder, formeler. In Wallonië is het gezelliger, meer plezier, ook al wordt er hard gewerkt", vervolgt Balikwisha, tegenwoordig actief bij Leuven.

Zijn vertrek was een klap voor iedereen: "Je kunt het aan alle spelers vragen, zelfs degenen die niet speelden, niemand zal negatief over hem praten. Hij respecteerde elke speler, hij was een geweldige tacticus en pedagoog. Hij maakte van ons een familie. Het bewijs is dat we bijna Champions' Play-offs speelden met hem, terwijl de interne situatie van de club al moeilijk was."