Mark Coucke heeft wel heel uitgesproken mening over dronken ongeval van Tom Waes

Mark Coucke, de eigenaar van RSC Anderlecht, was woensdag te gast in De Tafel van Gert. Hij sprak er onder meer ook over het ongeval van Tom Waes.

Mark Coucke is blij dat het eindelijk begint te draaien bij RSC Anderlecht, al heeft hij momenteel wel andere zaken aan zijn hoofd. Hij kwam bij Gert Verhulst vertellen over de brand in zijn hotel in Durbuy.

Een ander gespreksonderwerp was het ongeval van presentator Tom Waes, in dronken toestand. “Dronken rijden doe je niet, of je nu ‘Tom’ heet of ‘Joske’”, was Marc Coucke meteen heel erg duidelijk over het voorval.

Al zalfde Coucke meteen ook. “Ik vind niet dat je harder gestraft moet worden omdat je bekend bent. Ik ben normaal gezien geen man van nuance, maar ik vind dat we hier de ‘maar’ altijd moeten toevoegen: Nee, dit moet hem niet heel zijn leven achtervolgen.”

Coucke hoopt dan ook in de toekomst naar veel goede programma’s van Waes te kunnen kijken. “Maar alsjeblieft, als je gedronken hebt, kruip dan niét achter het stuur. Punt, andere lijn. We mogen het dus ook niet overrelativeren. Al heb ik er geen schrik voor dat dat gaat gebeuren.”

Waes reed afgelopen weekend aan de Kennedytunnel op een botsabsorbeerder. Enkele dagen later maakte hij zelf bekend dat hij te veel gedronken had.