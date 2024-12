Ontslag van Miron Muslic is hard aangekomen bij spelers van Cercle Brugge: "Niet zijn schuld dat we voorlaatste staan"

Cercle Brugge werd donderdag uit de beker geknikkerd door STVV. De Truienaars wonnen met 0-1, nadat Kakou in minuut 7 al rood pakte.

Cercle Brugge heeft er alweer een bewogen week opzitten. De Vereniging verloor met 0-1 van STVV na een doelpunt van Andres Ferrari. Emmanuel Kakou pakte na 7 minuten spelen ook al rood, wat zeker niet hielp.

Miron Muslic werd eerder deze week ontslagen. Jimmy De Wulf nam voorlopig over maar hij zag ook dat het ontslag van Muslic gevolgen had. "Een dag eerder namen we afscheid van Miron en dat is bij iedereen aangekomen", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Dat zet je niet zomaar opzij. Ik heb gezegd dat ze alles moesten geven voor de fans en de kritiek dan zou achterwege blijven. Dat is gelukt, enkel het resultaat viel tegen."

Ook speler Nils De Wilde nam het op voor zijn voormalige coach. "De mentaliteit was goed na moeilijke dagen en een domper door het ontslag van de coach. We kunnen beter en moeten ook beter doen. Het was heus niet de schuld van de vorige coach dat we voorlaatste staan."