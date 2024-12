Het staat in de sterren geschreven: "Mooie keuze gemaakt, maar binnen één, twee jaar is hij weg bij KAA Gent"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdagavond speelt KAA Gent in eigen huis tegen STVV. Voor heel wat spelers is het een bijzondere match tegen hun ex-ploeg.

Bruno Godeau keert terug naar wat in zijn tijd nog de Ghelamco Arena was. Nu moet hij met STVV vol aan de bak tegen zijn ex-ploeg in de Planet Group Arena.

Veel spelers kent hij niet meer bij de huidige Buffalo’s. “Op Kums en een speler of twee na is de ploeg ginds fel veranderd”, aldus Godeau aan Het Belang van Limburg.

Al is er wel één naam die afgelopen zomer van de Kanaries naar Gent trok. “Natuurlijk kruisen we zaterdag ook het pad van Mathias Delorge. Die heeft met Gent een mooie keuze gemaakt in de zomer.”

Godeau voorspelt alvast een gouden toekomst voor zijn ploegmaat van vorig seizoen bij STVV. “Binnen één, twee jaar zie ik hem naar het buitenland trekken.”

Lieve woorden, al tellen die zaterdag natuurlijk niet. “Delorge of niet, er liggen voor ons mogelijkheden in Gent. We hebben vertrouwen getankt en ik heb het gevoel dat iedereen goed recupereert van die opeenvolging van wedstrijden.”