🎥 Zulte Waregem spoelt pandoering in beker door, Luca Oyen maakt rentree in nederlaag van Jong Genk

Zulte Waregem heeft zich herpakt na de pandoering in de beker tegen OH Leuven. RAAL La Louvière ging op en over Jong Genk na drie goals in het slotkwartier.

Zulte Waregem had in de Challenger Pro League drie keer op rij gewonnen, maar kreeg afgelopen woensdag een stevige pandoering in de Beker van België. Op bezoek bij OH Leuven verloor Essevee met een pijnlijke 5-0.

Thuis tegen SK Beveren wilde Zulte Waregem zich herpakken en dat lukte ook. Diop opende na 19 minuten de score, net voor het uur verdubbelde Nyssen de voorsprong. Een kwartier voor tijd maakte Gavriel er 3-0 van, Traore zorgde in de extra tijd voor de 4-0.

In de stand komt Zulte Waregem zo weer op gelijke hoogte met RAAL La Louvière, dat eerder op zaterdag met thuis met 2-1 had gewonnen van Jong Genk. Yoshinaga zette Jong Genk in de 78ste minuut wel op voorsprong.

Rentree van Luca Oyen

RAAL La Louvière ging wel nog op en over Jong Genk, dankzij goals van Eyongo in de 84ste minuut en Maisonneuve in de 88ste minuut. De drie punten bleven dus in Henegouwen, RAAL La Louvière pakt 9 op 12.

Opvallend momentje was nog de rentree van Luca Oyen (21), die een halfuur mocht meedoen bij Jong Genk. Hij scheurde zo'n acht maanden geleden zijn voorste kruisbanden tegen Standard. Oyen is nu dus weer helemaal fit.

FT | Zulte Waregem zet SK Beveren vlot opzij. 🔴🟢 #ZWASKB pic.twitter.com/QTTxcyJgNw — DAZN België (@DAZN_BENL) December 7, 2024

🤗 | Het is goed om je opnieuw op het veld te zien, Luca Oyen! 🙌💎 #RALGNK pic.twitter.com/TVIIK55X17 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 7, 2024