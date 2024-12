Club Brugge-speler Christos Tzolis verbergt titelambities absoluut niet: "Ik voel dat we een goeie kans maken"

Christos Tzolis is nog maar 22 jaar oud, maar heeft al bij heel wat clubs gezeten. Bij Club Brugge maakt hij alvast weer indruk. Hij denkt dat een titel dit jaar opnieuw mogelijk is.

Club Brugge plukte Tzolis afgelopen zomer weg bij Düsseldorf. In 30 competitiewedstrijden scoorde hij maar liefst 22 keer vorig seizoen in de Duitse tweede klasse.

Dit seizoen zit hij aan zes doelpunten en twee assists in 16 competitiewedstrijden. Hij maakte al enkele keren het verschil met een knappe goal en dat gaat ook niet onopgemerkt voorbij.

Toch denkt hij voorlopig niet aan een transfer, laat hij weten aan Het Laatste Nieuws. "Eerlijk? Ik wil gewoon titels winnen. Het gevoel om te kunnen vieren en daar deel van uit te maken… Eigenlijk is dat in mijn carrière nog nooit gebeurd."

"Met PAOK wonnen we de beker, maar dat was in de covid-periode - er waren niet veel fans in het stadion. Ik heb de beelden gezien van het titelfeest van Club Brugge vorig seizoen. Wel, dat wil ik nu eindelijk ook eens meemaken", gaat hij verder.

"Op dit moment geniet ik en dan zien we het wel. Kampioen worden of niet, het is iets wat in onze eigen handen ligt", vertelde hij zeer overtuigd. Tzolis denkt dat Club opnieuw kampioen kan worden dit seizoen.

"Ik voel dat we een goeie kans maken om die tweede ster binnen te halen. Er is ook nog de Champions League. Daarin móeten we bij de eerste 24 eindigen", besluit hij.