Ambitieuze tweedeklasser legt er vier in het mandje van Lokeren-Temse en blijft zo bovenin meedraaien

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog een paar pittige duels op het programma? Lokeren-Temse wilde proberen RWDM wat punten afhandig te maken, maar dat zou na een episch duel niet gaan lukken.

RWDM had na de zeges van La Louvière en Zulte Waregem niet veel andere keuze dan ook te winnen om nog enigszins in het spoor van de leiders te blijven. Dan moesten ze wel op Daknam voorbij Sporting Lokeren-Temse raken.

Parzyszek de held van de namiddag

De bezoekers waren het best aan de match begonnen en kwamen via Parzyszek ook op voorsprong, maar nog voor de pauze had Brebels voor de gelijkmaker gezorgde namens de Oost-Vlamingen.

En dus kregen we toch een beetje nervositeit bij de Brusselaars, maar Parzyszek had een begenadigde dag. Eerst gaf hij de assist voor de 1-2 aan Ziani, even later kon de Pool er zelf 1-3 van maken en zo was de match gespeeld.

Francs Borains klopt Eupen

Halifa maakt er in het slot nog 1-4 van, terwijl Lokeren-Temse nog een strafschop miste. RWDM blijft zo op vijf punten van het leidersduo op een derde plaats staan.

Onderaan het klassement pakte Francs Borains een zeer belangrijke driepunter door in eigen huis te winnen van KAS Eupen met 3-2. Massolin was de held van de namiddag met het winnende doelpunt in de abolute slotfase.