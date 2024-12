"Je weet maar nooit": Vakantieplannen, maar Vanzeir verrast ook met grote droom

Dante Vanzeir greep net naast de titel in de MLS. Hij verloor de finale met New York Red Bulls van LA Galaxy.

Het was een zure nederlaag voor New York en Dante Vanzeir. Onze landgenoot ging in de finale van de MLS met 2-1 onderuit tegen LA Galaxy.

“Of het aan de hitte lag? Ik weet het niet, in een finale spelen meerdere factoren mee”, aldus Vanzeir aan Het Belang van Limburg. “Ik had het gevoel dat wij vooral geen fouten wilden en durfden te maken. Als je met die ingesteldheid speelt, dan maak je er net wel.”

Nu is het tijd voor vakantie. “Om te beginnen enkele weken in België, we zullen pendelen tussen Beringen en Kinrooi, waar mijn vriendin Margje woont. Daarna trekken we op safari in Tanzania. Ik heb Aly Samatta al om enkele tips gevraagd.”

Een berichtje van Domenico Tedesco heeft hij niet gekregen over zijn prestaties in de States. Toch blijft Vanzeir hopen op de nationale ploeg, nadat hij in 2021 een half uurtje mocht spelen tegen Wales.

“Het is een van mijn grootste dromen om weer Rode Duivel te worden. Maar anderzijds is het op dit moment ook weer niet mijn hoofddoel. De MLS staat niet zo hoog aangeschreven in vergelijking met de Europese topcompetities, daar ben ik me bewust van. Maar als ik mijn niveau zelf nog kan opkrikken, dan weet je maar nooit.”