Johan Boskamp wil het niet toegeven over Anderlecht: "99,9 procent was ertegen"

RSC Anderlecht bouwt verder aan zijn opmars. De komst van David Hubert heeft voor het gewenste effect gezorgd.

Anderlecht is beetje bij beetje aan het herrijzen na het ontslag van Brian Riemer. David Hubert doet de ploeg niet alleen punten pakken. Er komen nu zelfs ruime overwinningen voor paarswit op de tabellen.

De resultaten spreken voor Frank Raes alvast voor zich. Zeker met de passage in de Europa League heeft Hubert de harten van de Anderlechtfans weten te veroveren.

“De bloedvorm waarin Dolberg verkeert is ook deels zijn verdienste. Onder Riemer stond hij op een eiland. Nu staan ze hoger en zie je dat hij in de zestien zelden een kans mist”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Boskamp stelt vast dat Hubert Anderlecht eindelijk weer vooruit laat voetballen. Voor Raes is het ook goed dat Hubert Nederlands en Frans spreekt, maar voor Boskamp telt dat niet mee.

“Uiteindelijk draait het alleen maar om de resultaten. Toen ik tekende bij Anderlecht was 99,9 procent van de Franstalige supporters tegen mijn komst. Dat bleek uit een enquête van een Waalse krant. Drie jaar later vonden ze me een topgozer”, klinkt het.