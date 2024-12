Nieuwe trainer van OH Leuven niet akkoord met keeperstrainer Bram Verbist

OH Leuven nam afscheid van trainer Oscar Garcia. Met Chris Coleman was er heel snel een opvolger om voor te stellen.

Vrijdag kreeg Chris Coleman een werkvergunning, zaterdag zat hij voor het eerst als trainer bij OH Leuven op de bank. Het is niet gemakkelijk geweest voor de club en de trainer.

“De Brexit? Wat een ramp. Ik meng me gewoonlijk niet in politiek, maar wat een slechte beslissing. Bedankt, Boris Johnson”, aldus Chris Coleman aan Het Nieuwsblad.

Pas vrijdag ook kon hij voor het eerst een training geven bij zijn nieuwe werkgever. “Om eerlijk te zijn: ik ben onder de indruk. We hebben een goede ploeg hier.”

Een moment waar vooral naar uitgekeken wordt is de verplaatsing naar Club Brugge in de kwartfinales van de beker. Althans door Coleman, want heel OH Leuven wou net die loting vermijden.

“Ik had het er nog over met keeperstrainer Bram Verbist, die zei dat hij dit niet wou. Mijn antwoord was dat je in bekercompetities een grote ploeg moét uitschakelen. Misschien hebben we het vervloekt”, lacht hij.

Van zijn tactiek wilde Coleman niks lossen. “Het hangt af van hun vorm, van onze vorm.... Ofwel gaan we naar daar met drie bussen en parkeren we er twee voor doel, ofwel laat ik de jongens hun ding doen. We zullen zien.”