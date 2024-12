Openhartige Mbappé laat zich kristalhelder uit over 'Zweedse verkrachtingszaak'

De mogelijke verkrachtingszaak rond Kylian Mbappé kreeg de voorbije weken heel wat aandacht. Volgens Franse media had Mbappé in Stockholm seks met een vrouw, maar zou dit met wederzijdse toestemming zijn gebeurd. Mbappé zelf heeft nu ook eindelijk gereageerd op de zaak.

De klacht werd in oktober tijdens een interlandperiode ingediend door een vrouw in Stockholm, waarbij Mbappé werd genoemd. Hij was daar voor een ontspannen trip met vrienden, maar de reis eindigde anders dan verwacht.

Geen betrokkenheid?

Het Zweedse openbaar ministerie is een vooronderzoek gestart, waarbij Mbappé als "redelijk verdacht" wordt beschouwd, het laagste niveau van verdenking in Zweden. De speler ontkende de beschuldigingen en noemde het op sociale media toen al "fake news".

Franse media zoals 'Le Parisien' meldden dat Mbappé wel degelijk seks heeft gehad met een vrouw na het uitgaan, maar dat dit met wederzijdse instemming was. Sms-berichten tussen hen zouden positieve interacties tonen, wat voor Mbappé reden is om te denken dat de klacht niet van haar komt.

Openhartige Mbappé

Twee maanden later heeft Mbappé nu ook zelf een en ander verteld over de zaak. "Ik heb niets vernomen. Ik had het niet verwacht en ik was verrast", klinkt het bij Canal+ in een openhartig interview.

"De Zweedse onderzoekers hebben me niet gecontacteerd. Ik heb geen oproeping ontvangen, niets. Ik lees, net als jullie, gewoon enkele zaken in de pers. Ik heb me ook nooit geraakt gevoeld door de Zweedse affaire, want ik voel me er helemaal niet bij betrokken."