Een depressie of mentale vermoeidheid? Kylian Mbappé is openhartig en komt met statement naar buiten

Kylian Mbappé staat in het oog van de storm in Spanje. De Franse sterspeler lijkt zonder vertrouwen te voetballen. Hij komt zelf met tekst en uitleg op de proppen.

Kylian Mbappé is sinds deze zomer dé sterspeler van Real Madrid. Enig probleem: De Koninklijke heeft nog niet veel kunnen genieten van de Fransman. In de Spaanse kranten wordt hij zelfs vergeleken met... Eden Hazard.

"Maar ik ben er zeker van dat ik zal zegevieren bij Real Madrid", is Mbappé héél duidelijk. "Daar twijfel ik geen moment aan. Het loopt nu wat minder, maar mijn vorm zal de komende weken enkel beter worden."

In Frankrijk werd Mbappé - zeker na enkele afzeggingen voor de nationale ploeg - in verband gebracht met een depressie en mentale vermoeidheid. De speler maakt zelf komaf met die speculaties.

"Ik geef toe dat ik op fysiek vlak door een lastige periode ga", aldus Mbappé. "De vakantie na het EK van afgelopen zomer was veel te kort. Daarnaast ben ik ontgoocheld op over mijn eigen prestaties bij Real Madrid, hé. De constante commentaren? Mensen praten om te praten. Praten is gratis, hé."

Mbappé is - zoals hierboven duidelijk beschreven - strijdvaardig om de strijd aan te gaan. "Een depressie? Er zijn mensen die veel grotere mentale problemen hebben dan ik. Die mensen moeten geholpen worden."