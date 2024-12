Enorme opsteker voor Club Brugge voor Champions League-clash met Sporting

Club Brugge verkeert in topvorm en mag met vertrouwen uitkijken naar de Champions League-wedstrijd tegen Sporting. Blauw-Zwart is al tien wedstrijden ongeslagen en draait ook in Europa op volle toeren. En Nicky Hayen kreeg er nog een opsteker bij.

De tegenstander, Sporting CP, bevindt zich in een moeilijke periode na het vertrek van succescoach Ruben Amorim naar Manchester United. Hayen heeft een nagenoeg fitte selectie waarmee hij aan de Europese topper kan beginnen. De Zweedse aanvaller Gustaf Nilsson, die eerder door een blessure werd geplaagd, is opnieuw inzetbaar. Hij werd in de vorige competitiewedstrijd tegen KV Mechelen niet gebruikt, waarschijnlijk om hem te sparen voor deze belangrijke wedstrijd. Niet alle spelers zijn echter inzetbaar. Linksback Bjorn Meijer traint voorlopig nog individueel en wordt pas in 2025 weer op het veld verwacht. Met Nilsson heeft Hayen een extra troef achter de hand. Hoewel Club ook zonder de Zweedse targetman goed presteerde, kan zijn fysieke aanwezigheid voorin van grote waarde zijn. Het wordt extra interessant omdat Nilsson mogelijk oog in oog komt te staan met zijn landgenoot Viktor Gyökeres, de sterspits van Sporting CP. De vraag is nu of Club Brugge zijn sterke vorm kan doortrekken in Europa. De wedstrijd in het Jan Breydelstadion belooft een spannende test te worden tegen een Sporting-ploeg die, ondanks zijn dip, nog steeds over veel kwaliteit beschikt.





Volg Club Brugge - Sporting Lissabon live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (10/12).