Simić bloeit eindelijk helemaal open in het Lotto Park: "Dat maakt het voor mij een stuk makkelijker"

De terugkeer van Jan Vertonghen bij Anderlecht blijft voorlopig onzeker, maar paars-wit lijkt met de 19-jarige Jan-Carlo Simić een ideale vervanger in huis te hebben. De Serviër toonde andermaal zijn klasse in de 2-1 thuisoverwinning tegen Beerschot.

Anderlecht zit in een goede flow. Deze week plaatste paars-wit zich voor de kwartfinales van de Croky Cup, en gisteren won het in het absolute slot met 2-1 van Beerschot. Het team heeft duidelijk grote stappen gezet sinds David Hubert het roer overnam van Brian Riemer.

Jan-Carlo Simić, die Anderlecht afgelopen zomer voor drie miljoen euro overnam van AC Milan, lijkt zijn plek helemaal te hebben gevonden in Brussel. Waar hij in Italië niet wist te overtuigen, bloeit hij nu volledig open.

"Ik denk zeker dat ik me goed heb ontwikkeld, net zoals het hele team. Stap voor stap", zegt Simić. "Het is een geweldig gevoel om voor Anderlecht te spelen. Ik probeer altijd alles te geven voor het team, de club en de fans."

Afwezigheid Jan Vertonghen

In afwezigheid van Vertonghen vormt Simić samen met de ervaren Zanka Jørgensen het centrale duo in de verdediging. Voor de jonge Serviër is het een grote steun om naast iemand met zoveel ervaring te spelen. "Voor elke jonge speler is het moeilijk om in een nieuw land te arriveren en zich aan te passen aan een onbekende groep. Maar de steun en ervaring van een speler als Zanka maken het voor mij een stuk makkelijker."

Ook in balbezit toont Simić steeds meer zijn kwaliteiten. Enkele geslaagde dribbels in de wedstrijd tegen Beerschot zorgden ervoor dat hij nog meer harten veroverde bij het Anderlecht-publiek. De Serviër voelt zich zichtbaar steeds beter thuis op het veld.