Exclusief: KMSK Deinze snel officieel failliet, Challenger Pro League wordt volledig door elkaar geschud

Het is voorbij voor KMSK Deinze. Volgens onze informatie zou de rechter die belast is met het dossier woensdag het faillissement van de club moeten uitspreken. Er zal een schuldbemiddelaar worden aangesteld.

Op dinsdag 10 december 2024 om 11 uur hadden de bestuurders van KMSK Deinze een afspraak bij de ondernemingsrechtbank van Gent om het voortbestaan van de club te bepleiten.

Het is nu echt voorbij voor SK Deinze

Volgens onze informatie zal de rechter woensdag daadwerkelijk het faillissement van de Challenger Pro League-club uitspreken. Dat terwijl een intentieverklaring van een anoniem Amerikaans bedrijf maandagavond op de tafel belandde bij Deinze, waarin beloofd werd om in "de komende dagen" de lang gezochte investering van één miljoen euro te doen.

Volgens onze bronnen hebben de bestuurders van KMSK Deinze, die vanmorgen aanwezig waren bij de rechtbank, niet vermeld dat deze brief bij de club was aangekomen. De toekomst van de club zal dus worden beoordeeld zonder deze nieuwe informatie.

De hoop bleef tot het einde

KMSK Deinze had het verwachte bedrag onmiddellijk nodig en wilde niet verder onderhandelen met het Amerikaanse bedrijf, omdat ze de aanbieding niet "100% concreet" achtten. Bovendien wilde dit bedrijf, om te weten waar ze aan begonnen, de bankrekeningen en de boekhoudkundige documenten van de club inzien... die door de oorspronkelijke overnemer Doudou Cissé (AAD Invest Group) niet konden worden verstrekt.

Tenzij er in de komende uren er zich een ongeziene wending voordoet, zal het faillissement van KMSK Deinze dus naar verwachting woensdag worden uitgesproken. De club, die op de 10e plaats staat in de Challenger Pro League, stopt hier en zal uiteraard niet tegen KAS Eupen spelen aanstaande zaterdag. In de komende dagen een schuldbemiddelaar zal worden aangesteld.

Dit verstoort de hele Challenger Pro League en de strijd om om het behoud, aangezien RFC Seraing, RFC Liège, Francs-Borains, RWDM, Patro-Eisden en RAAL hun drie behaalde punten tegen Deinze zullen verliezen.

Aan de andere kant verliezen Jong Genk en RSCA Futures, die door Deinze zijn verslagen, niets. Bovenaan de ranglijst zal Zulte-Waregem slechts één punt worden afgenomen.

De rangschikking van de Challenger Pro League na het faillissement:

1) Zulte-Waregem - 31

2) RAAL La Louvière - 29

3) RWDM - 24

4) Patro Eisden - 24

5) Club NXT - 22

...

9) AS Eupen - 15

10) RFC Liège - 13

11) RSCA Futures - 13

12) Lokeren-Temse - 12

13) RFC Seraing - 11

14) Francs-Borains - 10

15) Jong Genk - 10

16) Deinze - FF