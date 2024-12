Is zijn blessure zo erg als verwacht? Zulte Waregem komt met belangrijke update over Jelle Vossen

SV Zulte Waregem zag kapitein Jelle Vossen afgelopen weekend al na 12 minuten uitvallen in de wedstrijd tegen SK Beveren. De club kan nu wel opgelucht ademhalen.

Afgelopen weekend heeft Zulte Waregem alweer een knappe overwinning behaald. Er werd met 4-0 gewonnen van SK Beveren, waardoor de club op de eerste plaatst blijft staan.

Alleen moest kapitein Jelle Vossen al na 12 minuten het veld verlaten. Hij greep naar de hamstrings, wat al meteen zorgen baarde.

Zijn coach, Sven Vandenbroeck, vertelde na afloop dat hij vreesde zijn spits niet meer te kunnen gebruiken tot na de winterstop. Maar zo erg is zijn blessure dus niet.

Zulte Waregem deelde maandag via sociale media mee dat Vossen één week out zal zijn. "Na onderzoeken werd duidelijk dat Jelle Vossen geen scheur opliep tijdens de wedstrijd tegen SK Beveren. Onze kapitein zal wel een week out zijn."

Daardoor mist hij dit weekend dus de wedstrijd tegen Lommel SK. Naar alle waarschijnlijkheid kan de topschutter van de Challenger Pro League dus volgend weekend gewoon weer spelen tegen Club NXT.