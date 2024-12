Ivan Leko kan op steun rekenen: "Ik vind het jammer voor hem"

Paul-José Mpoku, nu een vrije speler, volgt natuurlijk de situatie van zijn favoriete club nog heel goed op. Hij heeft de Luikse coach verzekerd van zijn steun.

Ivan Leko heeft een Standard overgenomen dat er vorig seizoen erg slecht voorstond en sommigen vroegen zich af of de Kroaat zou blijven voor dit seizoen. Hij heeft deze grote uitdaging aangenomen en doet het bijzonder goed, aangezien de Rouches slechts enkele punten verwijderd zijn van de top 6, waar ze zelfs comfortabel zouden staan zonder de 4 punten die ze hebben laten liggen in de laatste minuten van de twee laatste wedstrijden.

En dat bewondert Paul-José Mpoku, die erover sprak in Sudinfo. "Ik heb tegen Ivan Leko gezegd dat ik het jammer vind voor hem dat hij zijn aanpak moest herzien en een meer verdedigend spel moest voorstellen. We weten dat dit niet de huisstijl is, noch van de coach", zegt de voormalige aanvoerder van de Rouches.

"Leko was een nummer 10, altijd gericht op de aanval, waar hij ook ging. Maar hij is een intelligente coach die zijn plannen heeft kunnen aanpassen, iets wat andere coaches misschien niet hadden gedaan", benadrukt Mpoku, die zijn ervaring in Zuid-Korea als voorbeeld neemt.

"Toen ik bij Incheon tekende was de club gewend om tegen de degradatie te vechten. Ze hadden een coach aangeworven die aanvallend wilde spelen en de scouting was daarop gericht. Maar de basisfilosofie was niet veranderd en we speelden nog steeds als een team dat streed om zich te handhaven", vertelt de Congolese international, wiens club aan het einde van het seizoen degradeerde naar de tweede divisie.

Omdat Standard niet de middelen had om de wedstrijden te domineren, heeft Leko zich weten aan te passen. "Hij sluit zijn ogen niet voor de realiteit door hardnekkig te proberen iets op te leggen dat zijn spelers niet kunnen uitvoeren", besluit Paul-José Mpoku.