📷 'Standard stuurt speler die het afsnoepte van Club Brugge nu al door'

Standard haalde afgelopen zomer de nodige versterking binnen. Al blijken die niet allemaal te voldoen op Sclessin.

Standard haalde afgelopen zomer Viktor Djukanovic met heel veel tamtam binnen. De 20-jarige flankaanvaller stond ook op het lijstje van Club Brugge en Lazio Roma.

De Montenegrijn wordt gehuurd van het Zweedse Hammarby, maar een groot succes werd dat niet op Sclessin. Hij speelde amper voor Standard.

Djukanovic past niet in het spelsysteem van trainer Ivan Leko. Zijn inbreng beperkte zich tot 62 speelminuten, in vijf heel kleine invalbeurten bij de Rouches.

Sudpresse meldt dat de speler in januari alweer doorgestuurd zal worden door Standard. Of hij naar een andere ploeg trekt of bij Hammarby aan de slag gaat is niet duidelijk.

De marktwaarde van de speler kreeg een flinke dreun. Daar waar hij vorige zomer nog 7 miljoen euro waard was, is dat nu maar 4,5 miljoen euro meer.