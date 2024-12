Mario Stroeykens ligt (voor eventjes) in de lappenmand, maar geeft Anderlecht-fans wel héél véél hoop

RSC Anderlecht moet het even zonder Mario Stroeykens doen. De creatieve middenvelder is buiten strijd nadat hij de ligamenten van de rechterenkel heeft gescheurd. Al is hij zelf héél strijdvaardig.

Mario Stroeykens viel afgelopen zondag net voor de rust uit in de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Beerschot VA. Het jeugdproduct van paars-wit werd nog even opgelapt, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat Stroeykens de ligamenten aan de rechterenkel heeft gescheurd. Een operatie is niet nodig, maar wordt rekening gehouden met een inactiviteit van twee maanden. © photonews La Dernière Heure weet dat Stroeykens andere plannen heeft. De middenvelder wil met een intensief revalidatieprogramma het herstel inkorten. Of beter gezegd: tot een maand vereenvoudigen. Stroeykens mikt op een terugkeer begin januari. De thuiswedstrijd tegen Club Brugge staat met stip in zijn (revalidatie)agenda aangeduid. Hoe vervelend is de blessure van Mario Stroeykens voor RSC Anderlecht? De blessure komt extra ongelegen voor de middenvelder. Sinds de overname door David Hubert ontpopte Stroeykens zich tot één van de sterkhouders van paars-wit.