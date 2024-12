Opvallend verhaal over de terugkeer van Dendoncker naar Anderlecht: "Vandenhaute heeft de transfer op eigen houtje doorgeduwd"

Leander Dendoncker beleefde nog niet veel plezier aan zijn terugkeer naar RSC Anderlecht. De sportieve resultaten van paars-wit zijn dan wel goed, maar de middenvelder heeft moeite om zijn (oude) niveau te vinden. Ook de manier waarop de transfer er is gekomen is overigens heel opvallend te noemen.

"Ik heb een opvallend verhaal gehoord over de transfer van Leander Dendoncker naar RSC Anderlecht", vertelt Jürgen Gerril in Sjotcast. "Blijkbaar was Jesper Fredberg helemaal niet enthousiast om Dendoncker terug te halen."

De voormalige sportief directeur van Anderlecht had daar zijn redenen voor. "Fredberg was van mening dat het profiel van Matrs Rits gelijkaardig was. Bovendien had laatstgenoemde al bewezen dat hij belangrijk was voor de ploeg."

© photonews

"Ook Brian Riemer vroeg eerder een offensief profiel om het team te versterken", gaat de Anderlecht-watcher van Het Nieuwsblad verder. "Maar het was Wouter Vandenhaute die doorduwde en de transfer uiteindelijk op eigen houtje heeft afgerond."

Een onverdeeld succes is dat voorlopig nog niet gebleken. Dendoncker sukkelde met enkele blessures en heeft het lastig om zijn niveau van weleer terug te vinden. Al is dat hoogstwaarschijnlijk een kwestie van tijd met de kwaliteiten van de Rode Duivel in het achterhoofd.

Wie is de sterkhouder op het middenveld van RSC Anderlecht?

Ondertussen is het overigens Rits die het héél goed doet op het paars-witte middenveld. Onder David Hubert is de voormalige speler van onder meer AFC Ajax en Club Brugge helemaal opgebloeid. Ook op offensief gebied komt hij bij momenten in beeld.