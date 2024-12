Tedesco blijft ongelijk hebben: hoe kon de bondscoach van de Rode Duivels deze twee spelers thuislaten?

De Champions League-campagne van Club Brugge bevestigt één ding: Brandon Mechele en Hans Vanaken hadden altijd in het nationale team opgenomen moeten worden door Domenico Tedesco.

Ondanks een doelpunt dat al in de 3e minuut viel, slaagde Club Brugge erin om te winnen van Sporting CP om zijn derde overwinning in de Champions League te behalen. Met tien punten is blauwzwart bijna verzekerd van een plek in de top 24 en een plek in de volgende ronde.

En het zou verdiend zijn voor de Bruggelingen, waarvan de drie overwinningen bijna geen discussie verdragen en waarvan de nederlagen tegen Borussia Dortmund en AC Milan beter hadden verdiend. En om het verhaal compleet te maken, is het team van Nicky Hayen voornamelijk samengesteld uit Belgische spelers.

Tegen Sporting CP begonnen vijf van hen aan de wedstrijd: Simon Mignolet, die al met internationaal pensioen is, de jonge Joaquin Seys, geblesseerd toen Domenico Tedesco hem voor het eerst opriep, Maxim De Cuyper, die steeds meer in het Belgische elftal integreert, en... het duo Brandon Mechele - Hans Vanaken.

De tijd verstrijkt bij Club Brugge, maar de leiders blijven

Sinds het begin van dit seizoen (en zelfs al enkele jaren, gezien de consistentie van deze twee spelers) is hun belang in de Brugse selectie absoluut enorm. Ook dinsdagavond heeft Brandon Mechele Viktor Gyokeres volledig onder controle gehouden, een van de meest productieve aanvallers in Europa dit seizoen. De Zweed heeft geen enkele kans gehad, zowel in de luchtduels als over de grond, tegenover de centrale verdediger van Club, die hier zeker niet voor het eerst in slaagde.

Moet Vanaken nog besproken worden? Zo kostbaar tussen de lijnen, zo nauwkeurig in de opbouw, de twee keer (en binnenkort waarschijnlijk drie keer) Gouden Schoen-winnaar is nog steeds in topvorm in zijn carrière. De aanvoerder van Club is al bijna vijftien keer beslissend geweest in alle competities dit seizoen, en blijft een absoluut onwrikbare pion.

Mechele en Vanaken, twee spelers die desondanks volledig zijn genegeerd in de selecties van Domenico Tedesco. En als we de moeilijkheden zien die worden ervaren in het centrale verdedigingsgebied, de rampzalige seizoenen van de gebruikelijke basisspelers en de vele problemen in de opbouw wanneer Kevin De Bruyne er niet is, begrijpen we echt niet waarom.