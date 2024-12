Antwerp-coach Jonas De Roeck was erg verrast na opvallende actie van Toby Aldeweireld: "Houden we liever binnenskamers"

Afgelopen weekend een opvallend moment na de pijnlijke nederlaag van Antwerp tegen Charleroi. Kapitein Toby Alderweireld vertelde aan de pers dat The Great Old tactisch werd overklast, waardoor hij zijn coach vol in de wind zette.

Antwerp verloor vorig weekend me 1-3 van Charleroi. Een opmerkelijke uitslag, maar nog opvallender was de reactie van kapitein Toby Alderweireld na afloop.

Hij vertelde in de mixed-zone dat zijn club tactisch werd overklast. Daardoor zette hij coach Jonas De Roeck vol in de wind, die nadien op zijn persmoment ontkende dat Antwerp overklast werd.

Op donderdag ging de coach nog wat dieper in op het onderwerp. Hij was in ieder geval niet verrast dat er zoveel over gepraat werd. "Het is namelijk iets waar de media graag op springen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Maar ik was wel verrast dat Toby die uitspraak deed. Misschien zat hij nog een beetje in de emotie van de wedstrijd. Toch zijn dit zaken die we liever binnenskamers houden", gaat De Roeck verder. Logischerwijs ging de coach het gesprek aan met zijn kapitein nadien.

"Over het waarom van die uitspraak, en wat hij ermee bedoelde", verduidelijkt De Roeck. "Of die babbel ongemakkelijk was? Neen. Dat was een normaal gesprek, tussen coach en speler. zoals er wel meerdere per week plaatsvinden."

"Alleen was de context nu anders, omdat zoiets zich normaal nooit voordoet. Het belangrijkste is dat we hier allebei lessen uit trekken. Ieder heeft zijn ding gezegd. En dat we samen, zoals voorheen, dezelfde richting willen uitgaan", besluit hij.