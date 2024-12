Buffalo's bereiden zich goed voor op de wintermercato: 'KAA Gent is zeer geïnteresseerd in 23-jarige middenvelder'

De wintermercato zal binnen een kleine maand openen in België. KAA Gent heeft alvast een interessant speler gevonden.

KAA Gent deed afgelopen zomer een aantal transfer die goed uitpakten. Zo is bijvoorbeeld Mathias Delorge van STVV overgekomen en heeft hij zijn plaats in de basis goed gevonden.

Nog indrukwekkender is ongetwijfeld de transfer van Max Dean. Hij werd gescout in de Engelse vierde klasse (League Two). Nu scoort de 20-jarige erop los in de JPL.

Deze winter zullen de Buffalo's ongetwijfeld opnieuw willen uitpakken op de mercato. Volgens Footmercato hebben ze hun oog alvast laten vallen op Mory Gbane. Gent zou zelfs zeer geïnteresseerd zijn.

Gbane is een defensieve middenvelder die momenteel uitkomt voor Gil Vicente in Portugal. De 23-jarige Ivoriaan begon zijn Europese avontuur in Kroatië bij Bijelo Brdo.

In 2022 werd hij uitgeleend aan het Russische Khimki. Een jaar later maakte hij ook definitief de overstap, al werd hij vrijwel meteen weer uitgeleend aan Gil Vicente. Afgelopen zomer nam de Portugese club hem definitief over.

In totaal speelde hij al 43 wedstrijden voor de Portugese club die 12e staat in de Liga Portugal. Transfermarkt schat zijn waarde op 1,5 miljoen euro. In de Ligue 1 zouden Toulouse FC en RC Lens ook geïnteresseerd zijn.