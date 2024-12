Dolberg praat vrijuit over verleden, heden én toekomst in Brussel: "Zonder hen zat ik niét bij Anderlecht"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kasper Dolberg is sinds de overname door David Hubert helemaal opengebloeid. Toch is het een andere coach van paars-wit waar de Deen bij in het krijt staat. "Ik zal hem en Jesper Fredberg altijd erkentelijk blijven."

RSC Anderlecht betaalde in de zomer van 2023 vijf miljoen euro aan OGC Nice om Kasper Dolberg naar Brussel te halen. Het was Jesper Fredberg die het koopje destijds onderhandelde. De voormalige sportief directeur van paars-wit slaagde er samen met Brian Riemer in om hun landgenoot te overtuigen. "Ik zal Brian en Jesper altijd erkentelijk blijven voor de energie die ze in mij hebben gestoken", vertelt Dolberg in Het Laatste Nieuws. "Ze hebben zich beiden kapot gewerkt om mij naar Brussel te halen. Zonder hen speelde ik vandaag niet bij Anderlecht." Ondertussen zijn Riemer én Fredberg niet langer aan de slag bij Anderlecht. "Maar ik heb Brian sneller teruggezien dan verwacht. (glimlacht) Hij is nu bondscoach van Denemarken en we hebben nog steeds een prima relatie." "Al merk ik zelf ook wel op dat het de laatste weken vlotter loopt voor mij", besluit Dolberg. "Het zit in kleine details. David Hubert wil dat ik vaker aan de bal komt en vraagt het team om daar op te focussen. Ik voel me geen andere speler, hé. Maar ik vind het wel prettig om vaker betrokken te worden in het spel." Hoe zien de statistieken van Kasper Dolberg eruit? De cijfers van de 27-jarige Deen liegen er dan ook niet om. De teller van Dolberg staat momenteel - alle competities bij elkaar - op zestien doelpunten en twee assists. En we twijfelen er niet aan dat er nog een pak zullen bijkomen.