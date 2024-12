Is Julien Duranville eindelijk vertrokken? "Hij is klaar om nieuwe stappen te zetten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de nederlaag van Borussia Dortmund (2-3) tegen FC Barcelona, kon Julien Duranville zijn eerste basisplaats in de Champions League vieren. Een grote stap voor het jonge Belgische talent.

Is Julien Duranville nu helemaal vertrokken? De jonge Rode Duivel werd door zijn coach Nuri Sahin voor het eerst opgesteld in de basiself voor een Champions League-wedstrijd.

Een primeur voor de voormalige speler van RSC Anderlecht, die zich bewezen heeft en voortdurend zijn tegenstanders in moeilijkheden bracht.

Sebastian Kehl, voormalig speler van BvB en huidig sportief directeur van het Duitse team, had zeer lovende woorden over de wedstrijd van de jonge Belg.

"Dit is precies wat we van Julien verwachten. Hij speelde een geweldige wedstrijd en was constant een plaag voor de verdediging van Barcelona", vertelde hij volgens Le Soir.

"We willen nu de volgende stappen met hem zetten deze winter. Deze wedstrijd zal Julien vertrouwen geven", besluit Kehl.