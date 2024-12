Ivanovic kroont zich tot matchwinnaar in de allerlaatste minuut: Union SG boekt in extremis broodnodige zege in Europa League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG heeft donderdagavond met 2-1 gewonnen tegen OGC Nice. Franjo Ivanovic was de grote held met twee doelpunten. In minuut 93 stelde Union pas de overwinning veilig.

Union SG stond donderdag oog in oog met OGC Nice in de Europa League. Op het veld van het Koning Boudewijnstadion gingen de Brusselaars op zoek naar hun tweede overwinning in de League Phase.

De wedstrijd kwam snel op gang. Doelman Anthony Moris ging al snel flink de mist in, door een pass richting hem niet te kunnen controleren. Gelukkig voor hem en Union ging de bal naast. Verder bleven we rustig op grotere kansen wachten.

Tot iets voorbij het halfuur. Fuseini trapte na een voorzet op de Nice-doelman, waarna Ivanovic de Brusselaars op voorsprong kon knallen. Na twee maanden droog te staan kon hij nog eens scoren. Kort voor rust kwam Boufal nog oog in oog met doelman Bulka, maar hij trapte op de keeper.

En daar zal hij toch spijt van gehad hebben. Op slag van rust maakte Guessand er nog 1-1 van. Machida leverde de bal zomaar in bij een Nice-speler, waarna de bezoekers snel handelden en bij Union bijna iedereen in de fout ging achteraan.

Na de pauze kwamen de bezoekers al snel dicht bij de 2-1. Camara trapte richting de kruising, Moris kon er nog net bij waardoor de bal tegen de lat ging. Toch was het Union dat even later nog dichterbij kwam.

Van zeer dichtbij trapte Burgess op doel, maar een verdediger kon de bal van de lijn redden. Enkele minuten later zag Ivanovic een uitgelezen kans voorlangs gaan. Ook na een reeks grote kansen voor Union op het einde van de partij leek de wedstrijd op 1-1 te gaan eindigen, maar dat was buiten Ivanovic gerekend.

In de allerlaatste minuut van de wedstrijd maakte de spits het beslissende doelpunt. De euforie was enorm in Brussel, iedereen liep meteen het veld op.

Door deze overwinning heeft Union na zes wedstrijden acht punten in de Europa League. Met nog twee wedstrijden te gaan, zal het ongetwijfeld nog zeer spannend worden voor Pocognoli en zijn troepen...