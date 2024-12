Ongelooflijk! Zinho Vanheusden zijn seizoen zit er weeral op door blessure

Zinho Vanheusden, centrale verdediger van KV Mechelen, heeft een zware klap te verwerken gekregen. De 25-jarige speler is geopereerd aan zijn rug, nadat hij bleef sukkelen met een hardnekkige hernia.

"Ik denk dat het dit seizoen moeilijk wordt voor Zinho", verklaarde coach Besnik Hasi op zijn persconferentie voor de derby met Antwerp, waarmee hij aangaf dat de kans groot is dat Vanheusden dit seizoen niet meer in actie komt.

Operatie al gebeurd

De rugproblemen van Vanheusden sleepten al een tijd aan. Na verschillende pogingen om het via conservatieve behandelingen op te lossen, bleek een operatie onvermijdelijk. Bij een bezoek aan de specialist werd vastgesteld dat de zenuw dusdanig beschadigd was dat chirurgisch ingrijpen noodzakelijk werd. Voor de verdediger betekent dit een langdurige revalidatieperiode die maanden in beslag zal nemen.

Vanheusden wordt door KV Mechelen gehuurd van Inter Milaan, waardoor ook de Italiaanse club betrokken is bij de verdere plannen rond zijn herstel. Voorlopig is het onwaarschijnlijk dat de verdediger dit seizoen nog op het veld zal staan. De focus ligt nu volledig op zijn revalidatie en het herstellen van zijn rug.

Zoveelste zware blessure

Blessures zijn helaas geen nieuw terrein voor Vanheusden. De talentvolle verdediger kampte in het verleden al met zware knieproblemen. Zo scheurde hij twee keer zijn kruisbanden, een blessure die telkens maandenlange revalidaties vereiste. Ondanks die tegenslagen wist hij telkens terug te vechten en een plaats te veroveren bij Standard Luik en later bij clubs als Genoa en KV Mechelen.

Zijn herhaalde blessureleed is niet alleen fysiek een tegenslag, maar ook mentaal een zware dobber. De centrale verdediger stond ooit bekend als een van de grootste talenten van zijn generatie en debuteerde zelfs in het Belgisch elftal. Toch lijken zijn blessures hem keer op keer tegen te houden om een ononderbroken carrière op te bouwen.

Bij KV Mechelen zullen ze hem missen, want met zijn ervaring en inzicht had hij een belangrijke schakel was in de defensie kunnen worden. Voor Vanheusden begint nu opnieuw een zware weg richting herstel. Of hij dit seizoen nog terugkeert op het veld, blijft onzeker. Een ding is echter duidelijk: de Belgische verdediger heeft al vaker laten zien dat hij over een sterke wilskracht beschikt.