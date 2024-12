Ongelooflijke scène bij AC Milan, waar coach Paulo Fonseca zijn spelers "volledig afkraakt" na CL-overwinning

AC Milan moest wachten tot de 87e minuut om zijn overwinning tegen Rode Ster Belgrado veilig te stellen. De prestatie van de Rossoneri beviel trainer Paulo Fonseca helemaal niet, die niet naliet zijn spelers flink onder druk te zetten.

AC Milan maakt een moeilijk seizoen door. Als 7e in de Serie A, schrok de Italiaanse club woensdagavond door 'slechts' met 2-1 te winnen van Rode Ster Belgrado in San Siro, met een doelpunt van Tammy Abraham in de 87e minuut.

Een prestatie die de coach van de Rossoneri, Paulo Fonseca, helemaal niet beviel. Tijdens de persconferentie heeft de Milanese coach zijn spelers "volledig afgekraakt tot verbazing van de aanwezige journalisten ter plaatse", schrijft Eurosport.

"Onze prestatie? Het gaat niet om een technische of tactische kwestie, maar over gedrag. Dit team is als een achtbaan. Vandaag gaat het goed, maar morgen weet ik het niet. Het is alles of niets, en ik ben het moe om te vechten tegen deze moeilijk te veranderen zaken."

"Ik weet dat ik elke dag werk om mijn team zo goed mogelijk voor te bereiden, maar ik weet niet of iedereen hetzelfde kan zeggen. We hebben de plicht om alles te geven, wat niet is gebeurd. Ik vond niet leuk hoe we hebben gespeeld."

Een achtbaan, dat is misschien wel de beste omschrijving van het seizoen van AC Milan, dat won van Real Madrid en Inter, maar verloor van Fiorentina en Parma. Volgens Eurosport heeft Paulo Fonseca donderdagochtend om 9 uur zijn spelers bijeengeroepen voor een confrontatie op het trainingscentrum. De Portugees wil verantwoording horen, terwijl de nacht erg gespannen was in Milanello, volgens dezelfde bron.

"Ik ga met mijn spelers praten, het is beter dat ik hier niet meer over zeg. Maar ik zal nooit stoppen, ik heb vertrouwen. En als het nodig is om de jongeren van het reserveteam te bellen, zal ik dat zonder enig probleem doen", besloot de boze coach.