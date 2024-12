Rembert Vromant geeft de echte redenen voor het ontslag van Miron Muslic bij Cercle Brugge

Miron Muslic werd vorige week ontslagen bij Cercle Brugge. De Oostenrijker zorgde er mee voor dat Cercle Europa in mocht, maar enkele maanden later stopte zijn avontuur in België.

Nochtans stonden heel wat fans achter de coach. In het officiële statement waar de Vereniging mee kwam werd geschreven dat zijn ontslag te wijten was aan de negatieve resultaten. Technisch directeur Rembert Vromant gaf nu nog wat meer uitleg.

"Elke coach legt zijn accenten en neemt zijn beslissingen en die van Miron pakten vorig seizoen bijna altijd goed uit. Nu zijn de resultaten niet goed en allesbehalve stabiel. De accenten die Miron legde, zorgden niet meer voor de juiste resultaten", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"En dat is niet alleen mijn mening, maar die van het hele management. Als technisch directeur ben ik er ook voor de lange termijn en die kon met deze resultaten niet langer gegarandeerd worden", gaat Vromant verder.

"Dit zat er trouwens ook al langer aan te komen, want we misten de start door meteen onze eerste twee matchen - uit bij Westerlo en thuis tegen Kortrijk - te verliezen. We hebben daar met Miron ook altijd eerlijk en open over kunnen communiceren. Na een tijdje is gebleken dat we aan het einde van een cyclus waren gekomen. Dat geldt soms voor spelers, maar dus ook voor trainers."

Muslic heeft Cercle Brugge en zijn fans wel heel mooie herinneringen gegeven. "Het moeilijkste moment was om afscheid te moeten nemen van iemand die zo veel opofferingen heeft gemaakt voor Cercle en veel heeft betekend en bereikt. Dat was best zwaar."

Volgens Vromant gaf Muslic zelfs toe dat hij de situatie niet meer kon keren. "Belangrijk is echter wel dat zowel Miron als wij dankbaar zijn voor wat we samen bereikt hebben. Ook voor hem was dit afscheid ergens een opluchting. Miron gaf alles voor Cercle en moest ook toegeven dat hij het schip niet meer recht kon trekken."