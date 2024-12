Nog zorgen om Verschaeren en Edozie bij Anderlecht voor dit weekend, al kan er wel gehoopt worden op een terugkeer

Anderlecht zit met heel wat geblesseerden in zijn kern. Ook Yari Verschaeren viel nog uit in de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag.

Anderlecht heeft zich verzekerd van een plaats in de top 24 van de League Phase in de Europa League. Dat door met 1-2 te winnen van Slavia Praag.

Paars-wit moest enorm hard werken voor de overwinning en geraakte dan ook niet zonder kleerscheuren thuis. Yari Verschaeren bleef na de rust aan de kant.

Hij was in de eerste helft op zijn schouder gevallen en je zag al meteen dat er meer aan de hand was. De middenvelder speelde nog even verder en scoorde zelfs de 0-2 met zijn blessure.

Na de rust werd hij dan toch meteen gewisseld. Hij zal vrijdag nog scans ondergaan, maar voorlopig ziet het er niet goed uit.

Verschaeren zal dit weekend tegen STVV naar alle waarschijnlijkheid ook niet in actie komen, net als Samuel Edozie die waarschijnlijk niet fit geraakt. Tristan Degreef keert mogelijk wel terug.