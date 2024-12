"Tedesco was gewoon mis": WK-loting dwingt Marc Degryse andermaal tot pijnlijke quotes voor bondscoach

Op vrijdag werd er geloot voor de kwalificatieronde voor het WK 2026. België is in groep J terechtgekomen in een weinig aantrekkelijke groep. Voor Marc Degryse is er dan ook geen enkel excuus. En de loting bewijst volgens hem ook andermaal het ongelijk van Domenico Tedesco.

In maart zijn er nog de barragewedstrijden van de Nations League tegen Oekraïne, vanaf juni zijn er dan acht kwalificatiewedstrijden met oog op het WK 2026. De loting voor de Belgen viel enorm goed mee.

De Belgen gaan wel opnieuw geen topduels spelen, want Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein zijn haalbare kaarten. En ook Oekraïne zou dat moeten zijn. De kwartfinales van de Nations League én eventuele halve finale en finale hadden ons meer kunnen opleveren.

Kostbare tijd verloren

Bovendien waren we dan ook in een groep met vier mogelijk terechtgekomen, waardoor we duels als die tegen Liechtenstein aan ons konden laten voorbijgaan.

“Het bevestigt nogmaals wat ik eerder al zei: die Nations League was een gemiste kans. We hebben daar kostbare tijd verloren. Domenico Tedesco had die Nations League veel serieuzer moeten aanpakken in plaats van te bagatelliseren."

Niet mee naar Amerika, toch?

"Portugal, Spanje, Frankrijk,... Zij nemen die ervaringen mee om te weten wat ze op grote toernooien moeten doen tegen de toplanden. Wat hebben wij geleerd? En vooral: wat gaan we in zo’n kwalificatiegroep weer opsteken?", vraagt Marc Degryse zich openlijk af.

“Tedesco was gewoon mis. Hij is gezakt voor zijn examen op Euro 2024. En ook al zag hij de Nations League zelf niet als een nieuw examen, ook dat draaide uit op een mislukking. Oekraïne is zijn tweede, of beter zijn derde zit. En als hij slaagt, ga je dan met hem naar Amerika? Nee toch?"