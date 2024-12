Dimitri De Condé verbaast: "Ik zie hem wel sportief directeur worden als ik stop"

KRC Genk staat aan de leiding in de Jupiler Pro League. En dat wil Head of Football Dimitri De Condé nog een heel eind zo houden.

David Hubert speelde veertien seizoen bij KRC Genk, maar toch is hij eerder een nobele onbekende voor Head of Football Dimitri De Condé.

“Ik ken hem niet persoonlijk, maar zijn werk lijkt gewaardeerd te worden bij Anderlecht”, vertelt De Condé aan de RTBF. “Als jonge coach heeft hij het vertrouwen van de spelers gewonnen, wat niet altijd gemakkelijk is.”

Al beseft De Condé als geen ander dat het in het voetbal enkel en alleen om winnen gaat. “Als je wint, blijven de bankzitters kalm, als je niet wint gaan ze klagen bij de sportief directeur.”

Hubert wist het publiek snel voor zich te winnen in het Lotto Park. “David Hubert lijkt me eerst en vooral een goede kerel, helemaal niet arrogant: ik hou van dat soort mensen…”

En zo’n iemand hebben de Limburgers in eigen rangen lopen. “Bij Genk zie ik Bryan Heynen wel zo'n coach worden... of zelfs sportief directeur als ik stop. Bryan is een echte Genkie, hij heeft een blauw hart, hij is heel slim op het veld... en daarbuiten.”