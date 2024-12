Johan Boskamp heeft een duidelijke boodschap over de Belgische vijf op vijf in Europa

Het mag dan misschien niet lukken voor de Rode Duivels, de Belgische clubs doen het ontzettend goed in Europa. Dat leverde deze week vijf op vijf op.

Om nog eens vijf overwinningen van Belgische clubs in Europese wedstrijden in één week te hebben moeten we al stevig grasduinen in de geschiedenisboeken. Deze week was het echter prijs.

Ook Johan Boskamp keek de voorbije dagen zijn ogen uit in Europa. De Belgische clubs boekten maar liefst vijf overwinningen in evenveel Europese wedstrijden.

Dat had hij helemaal niet zien aankomen, zeker ook als je het programma ervan zag. “Dat zijn cijfers die je van Spanje of Engeland verwacht”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Heel erg knap. Vooral van Club Brugge en de Brusselse clubs. Sporting, Nice en Slavia Praag zijn echt geen verkeerde ploegjes, hoor.” Over de andere twee andere overwinningen doet Boskamp niet zo enthousiast in de krant. Die zijn normaal te noemen, maar ook wel nodig.

“De zeges van KAA Gent en Cercle hadden we wel verwacht, maar ook die zijn belangrijk voor de coëfficientie”, besluit de Nederlander heel erg duidelijk.