"Dat lijkt me een rotjob": Nieuwsanker houdt zich niet in over de Rode Duivels

Word fan van België! 2554 Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Het moment waarop lijstjes gemaakt en prijzen uitgedeeld worden. Nieuwjaar komt er stapje per stapje aan. Het was een bewogen voetbaljaar. Zeker bij de Rode Duivels liep het niet bepaald zoals het moest. Het EK in Duitsland werd een absoluut fiasco. Maar de Nations League die erna volgde was nog veel minder voor de Belgische nationale ploeg. Als de prijzen uitgedeeld worden op het einde van het jaar, dan zal Domenico Tedesco alvast bij Het Laatste Nieuws niet de trofee van Belg van het Jaar krijgen. En dan laten we eventjes buiten beschouwing dat hij geen Belg is. VTM-nieuwsanker Freek Braeckman wil alvast niet in de schoenen staan van Domenico Tedesco, maar ook niet van dienst opvolger voegt hij er meteen aan toe. “In mijn jeugd waren de Rode Duivels de underdog. Mijn kinderen groeiden op met het idee dat wij ‘Brazilië’ waren. De komende jaren moeten de voetjes weer op de grond. Dat uitleggen, lijkt me een rotjob”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.



